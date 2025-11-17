Спорт

Людмила Аржанникова рассказала о реабилитации ветеранов СВО с помощью стрельбы из лука

​О стрельбе из лука как о методе реабилитации для военнослужащих рассказала известная лучница Людмила Аржанникова в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка».

Гостья студии отметила, что стрельба из лука помогает людям не только психологически, но и физически адаптироваться к жизни после службы. Спортсменка подчеркнула, что многие из этих людей вернутся с травмами и нуждаются в активных формах восстановления.

«Нас с Псковом свел общий момент, который проживает страна. Это такая печальная необходимость - СВО. Это кажется так далеко от стрельбы из лука, а на самом деле не очень. Дело в том, что я, как человек, который любит и знает стрельбу из лука, вот в этой ситуации, которая возникла, в этой необходимости, понимаю, что люди сейчас, которые стоят на передовой, защищая наши интересы и нашу безопасность, будучи там, защищая нас здесь, понимают, что им будет тяжело не только психологически возвращаться в обычную жизнь, но и физически тоже», - заметила рекордсменка.

Людмила Аржанникова также рассказала о своей роли в обучении тренеров и продвижении идеи использования стрельбы из лука для реабилитации. Она организовала онлайн-курсы для студентов псковского университета, чтобы обучить их навыкам, которые они смогут передать тем, кто вернется с фронта. Семь студентов прошли обучение.

«Стрельба из лука — это радость и возможность быть самим собой», — акцентировала лучница. Спортсменка также упомянула о сотрудничестве с ​директором Псковской городской федерации стрельбы из лука Таисией Кеньк, которая создала федерацию и организовала гранты для поддержки обучения.

​Людмила Аржанникова считает, что стрельба из лука является «прекрасным методом реабилитации» и «активной формой медитации». ​По её словам, это особенно актуально для ветеранов специальной военной операции, которые сталкиваются с трудностями психологического и физического восстановления. ​Этот вид спорта может помочь им адаптироваться к обычной жизни, так как «он близок к их навыкам и дарит ощущение радости».

​Директор Псковской городской федерации стрельбы из лука Таисия Кеньк пригласила Людмилу Аржанникову для проведения очных занятий со студентами, которые ранее проходили онлайн-курсы, и организовала грант для проведения этих двухдневных тренировочных занятий.

​По мнению Людмилы Аржанниковой, такие клубы, как Псковская городская федерация стрельбы из лука, могут сыграть ключевую роль в социальной адаптации ветеранов. ​Она видит, что студенты, получив опыт, станут специалистами, которые «посредством стрельбы из лука будут возвращать в социум тех, кто сейчас на СВО».