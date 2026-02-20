Пространство красоты и здоровья: в Пскове открылся фитнес-клуб будущего

В Пскове на базе универсального спортивного комплекса «Электрон» открылся новый фитнес-клуб, в который можно влюбиться с первых шагов. Просторный зал площадью почти 1000 квадратных метров с большими панорамными окнами и стильной подсветкой похож на космическую станцию из фантастического фильма. Этот эффект «пространства будущего» дополняют новейшие современные тренажеры и уникальная команда профессионалов, готовая помочь каждому на пути к здоровью и красоте. Подробности узнала Псковская Лента Новостей.

Преимущества в деталях

Фитнес-клуб привлекает внимание современным дизайном. Это пространство, где каждая деталь продумана, и все сделано для эффективных тренировок и восстановления после них.

«Спортивный комплекс «Электрон» находится в районе Ближнего Завеличья. Расположение удобно и в плане трафика, и в плане доступности. Особенность нашего клуба в том, что это единый комплекс с бассейном. Мы предоставляем услуги не только фитнес-зала, но и услуги плавания в бассейне. Кроме того, присутствует кафе, зал для занятий детей, зал бокса», - рассказал владелец УСК «Электрон» Виталий Зайцев.

Также одно из преимуществ - это конфигурация помещения, оно просторное, с высокими потолками - 9 метров, квадратное, без внутренних стен и перегородок. Это позволяет чувствовать себя комфортно.

«При выборе оборудования мы ориентировались на премиум-класс. Это линейка тренажёров американского производителя, оборудование высокого качества. Очень крутая биомеханика. Всё современное. Думаю, что гостям, клиентам нашего клуба, будет приятно его использовать. Тренерский состав - опытные специалисты, имеющие многолетнюю практику. Мы уверены в их силах, и будем дальше проходить обучение, вместе расти», - добавил он.

В настоящее время работает тренажерный зал площадью 951 квадратный метр. «В ближайшее время откроются два аэробных зала площадью по 120 квадратов каждый, где планируется проводить функциональные тренировки, тренировки с TRX-петлями, занятия йогой и пилатесом. Будем формировать расписание групповых занятий под потребности и запросы наших гостей», - рассказала главный тренер фитнес-клуба Наталья Красницкая.

Команда нового фитнес-клуба формируется - это высококвалифицированные специалисты, имеющие соответствующее образование и многолетний опыт работы. «Мы создаем команду профессионалов, которые заряжены на работу с клиентами в долгосрочной перспективе. Они проводят тренировки с учетом биохимии, биомеханики и физиологических изменений. Эти аспекты важны для разработки оптимальных тренировочных программ, улучшения спортивных результатов и снижения риска травм. Мы хотим, чтобы в дальнейшем наши тренеры разбирались в анатомии не хуже врачей», - сообщила главный тренер.

«Наш девиз: не просто сделать тело красивым, а чтобы спорт стал здоровой привычкой», - говорит главный тренер.

По ее словам, чем раньше в жизни появится спорт, тем она будет счастливее. «Даже старость бывает разной. Можно ходить с палочкой от аптеки до аптеки, а можно - двигаться скандинавской ходьбой и вести активный образ жизни. И наша площадка поможет сделать выбор в пользу здоровья», - отметила Наталья Красницкая.

Для эффективных и безопасных тренировок

Ядро фитнес-клуба - это тренажерный зал, оснащенный премиальной линейкой оборудования от известного американского бренда.

«Здесь есть абсолютно всё и на все группы мышц. Оборудование отлично подходит по биомеханике для людей разного типа телосложения. Кроме того, благодаря подсказкам на тренажерах, клиенту легко настроить их под себя. Я, как тренер, очень доволен. Могу сказать, что по оснащённости наш зал не уступает лучшим клубам», - рассказал мастер-тренер клуба «Электрон» Дмитрий Кубарский.

Кардиозона - это разнообразие велотренажеров, беговых дорожек, эллиптических тренажеров с идеальной биомеханикой.





Беговые дорожки - с экраном, благодаря которому тренировка в зале превращается в увлекательную пробежку по берегу моря или улицам незнакомого города.

Можно выбрать режим тренировки: интервальная тренировка, скоростная, на выносливость. Есть уникальные дорожки с наклоном до 30°. Вариантов очень много. Тренеры обещают: разобраться сможет даже новичок.

Эллипсы - с разной амплитудой. Любителям кардиотренировок скучно не будет!

Степперы - это уникальные тренажеры, имитирующие лестницу и двигающиеся как эскалатор. Теперь при необходимости интервальных тренировок не нужно ходить по подъездам. Тренажер позволяет комфортно выполнять упражнение в зале - с нужной скоростью и темпом.

В зале всегда есть дежурный тренер, готовый помочь, подсказать, научить пользоваться любым тренажером.

Зона функционального тренинга - это территория для кроссфита. Тренажеры с продуманной биомеханикой эффективны для тренировок, сочетающих силовые и кардионагрузки.

«Эта зона больше для спортсменов, но также её можно адаптировать и для любителей фитнеса. Но желательно, чтобы в целях безопасности тренировки проходили под контролем специалиста», - отметил мастер-тренер фитнес-клуба Семен Петров.

Спортивный байк - велотренажер для работы на максимальных скоростях. Оборудование для тренировки выносливости, так как нужно работать и руками, и ногами.

Гребной тренажер - профессиональное оборудование для гребцов, но на нем занимаются и физкультурники. Подходит как для разминки, так и для полноценной тренировки. Развивает выносливость, так как включает в работу все мышцы. Подобрать нагрузку можно каждому. Подходит и для мужчин, и для женщин, и даже для детей.

Механическая беговая дорожка - тренажер из профессиональной линейки. Полотно дорожки приводится в движение усилием самого пользователя. За несколько секунд можно набрать очень хорошую скорость. Подходит для бега на короткие дистанции.

Также в этой зоне есть стойка со спортивным инвентарем: TRX-петлями, TRX-сумками, фитболами, гирями от 8 до 30 кг.

Зона свободных весов - это гантели, штанги, блины и всё, чтобы строить силу и массу.

В этой зоне находится несколько силовых рамок для пауэрлифтинга, тренажеры Смита, где штанга закреплена на стальных направляющих, а также скамейки для свободных весов и для жима - горизонтальные и регулирующиеся по высоте наклона.

Зона бокса - груши, мешки и боксерский ринг. Оборудование новое и качественное. К услугам клиентов - квалифицированные тренеры по единоборствам. Здесь проходят занятия тренировки для детей от 7 до 18 лет.

Клиентам клуба доступны персональные тренировки с опытными тренерами. Тренировки могут быть как индивидуальными, так и в парах (сплит-тренировки) или даже в группах от трех до пяти человек.

Для отдыха и релаксации

Возможность восстановления во время и после интенсивных тренировок не менее важна для результата, чем сами занятия.

Чтобы перевести дух и пообщаться с единомышленниками в тренажерном зале есть «островки» для отдыха. Это не просто занятие спортом, это общение по спортивным интересам, по культуре здорового проживания этой жизни.

Снять мышечное напряжение поможет посещение душевой и сауны. Горячий воздух расслабляет мышцы, а тёплая атмосфера способствует снижению стресса.

К услугам посетителей удобные просторные раздевалки с большими зеркалами, которые удобны как для селфи, так и для наблюдения за тем, как вы становитесь лучшей версией себя!

Приходите, пробуйте, тренируйтесь!

Для знакомства с фитнес-клубом доступна месячная клубная карта на 8 посещений.

Подробности по телефону: +7 (911) 393-60-60.

Группа «ВКонтакте»: https://vk.ru/electron60.

Реклама. ООО «Электрон 60». ИНН 6027186843. Erid: 2SDnjcNSkq7