Псковские шахматисты завоевали право на участие в чемпионате Северо-Запада Росгвардии

В управлении Росгвардии по Псковской области состоялся турнир по шахматам среди личного состава ведомства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Мероприятие было приурочено к двум знаменательным датам — 10-летию Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-летию войск правопорядка, которые отмечаются в этом году.

Победители определялись как в личном зачёте, так и среди команд подразделений регионального управления Росгвардии.

По результатам всех матчей победителем турнира в личном зачете стал представитель отдела вневедомственной охраны. Второе место и третье места заняли сотрудники СОБР «Гепард».

В командном зачете первое место завоевала команда СОБР «Гепард». Второе место заняла команда отдела вневедомственной охраны, третье — команда ОМОН «Кром».

Теперь лучшие шахматисты получат возможность представить управление Росгвардии по Псковской области на чемпионате Северо-Западного округа Росгвардии