Теннисисты из псковского клуба Nordman принимают участие в первенстве СЗФО

Спортсмены из псковского клуба Nordman, а также из Великих Лук и Печор принимают участие в первенство Северо-Западного федерального округа по настольному теннису, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены на фото: Арсений Савельев из Пскова, Владислав Ильин из Печор, Филипп Бондарев из Великих Лук и Максим Бобров, Платон Гайдук, Савелий Ефимов из клуба Nordman. Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Сегодня в поселке Сиверский Ленобласти стартовало первенство Северо-Западного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет. Соревнования продлятся до 23 февраля. В составе сборной Псковской области спортсмены из псковского клуба Nordman, а также из Великих Лук и Печор», - написал Юрий Сорокин.

Спортсменки на фото из клуба Nordman: Екатерина Елисеенко, Валерия Маренкова, Анастасия Тимохина, Ника Пикалева

Тренер команд - представитель сборной Симонов Виктор (клуб Nordman). «Желаем ребятам из нашей сборной успешных игр! Болеем за наших!» - заключил Юрий Сорокин.