Спорт

Тренер сборной России по футболу Карпин покинул московское «Динамо»

Возглавляющий сборную России по футболу Валерий Карпин объявил об уходе c поста главного тренера московского футбольного клуба «Динамо».

Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление совмещавшего должности специалиста.

По словам Карпина, он принял решение полностью сосредоточиться на национальной сборной.

Напомним, в последнем товарищеском матче российские футболисты уступили соперникам из Чили со счетом 0:2.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» летом этого года. В настоящее время в чемпионате России команда занимает десятое место.

Фото: Газета.ru