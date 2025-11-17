Тренер сборной России по футболу Карпин покинул московское «Динамо»

Возглавляющий сборную России по футболу Валерий Карпин объявил об уходе c поста главного тренера московского футбольного клуба «Динамо».
Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление совмещавшего должности специалиста.
По словам Карпина, он принял решение полностью сосредоточиться на национальной сборной.
Напомним, в последнем товарищеском матче российские футболисты уступили соперникам из Чили со счетом 0:2.
Валерий Карпин возглавил «Динамо» летом этого года. В настоящее время в чемпионате России команда занимает десятое место.
Фото: Газета.ru