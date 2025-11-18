Спорт

Лекцию по кибербезопасности и соревнованиям по фиджитал-футболу провели для детей из Печор

Представители Псковского областного отделения Российского детского фонда и Федерации Фиджитал-спорта в Псковской области в рамках проекта «Футбол будущего» провели интерактивное мероприятие для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района. Детей ждала лекция по кибербезопасности и внутришкольные соревнования по фиджитал-футболу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Детском фонде.

Фото: Псковский Детский фонд

На мероприятии дети узнали, как не попасть в сети интернет‑мошенников, беречь свои данные и правильно общаться с незнакомыми людьми по телефону.

«Даже в своём юном возрасте дети уже сталкивались с мошенничеством в сети и по телефону: кого-то просили сообщить персональные данные, кого-то взламывали в социальных сетях. Советы от эксперта Федерации Фиджитал-спорта помогут ребятам быть бдительнее и ставить под сомнения просьбы от незнакомых людей в Интернете и по телефону», - рассказали в Псковском Детском фонде.

После лекции дети поделились на четыре команды, чтобы сыграть во внутришкольных соревнованиях по фиджитал-футболу. Команды включали в себя как опытных игроков для физического этапа (игра на поле), так и тех, кто уже хорошо освоил цифровой этап (игра на консоли). По итогу состоялось четыре матча, которые выявили, кто из ребят лучше освоил фиджитал-футбол, а кому нужно усерднее тренироваться, чтобы достойно выступить на соревнованиях Детского фонда по фиджитал-футболу в мае 2026 года.

«Юные спортсмены уходили с мероприятия с памятными подарками и сладостями, наперебой обсуждая результаты игр. Уверены, что вечером они устроили разбор состоявшихся игр, чтобы ещё лучше подготовиться к будущим соревнованиям» – отметила координатор проекта Кристина Елецкая.

В Детском фонде отметили, что проект «Футбол будущего» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Главная цель проекта – создание условий для социализации и развития спортивной культуры среди воспитанников интернатных учреждений Псковской области в возрасте от 6 до 17 лет через фиджитал-футбол.