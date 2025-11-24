Женщины впервые участвовали в Кубке Псковской области по гиревому спорту

В спортивном комплексе «Писковичи» 23 ноября состоялся Кубок Псковской области по гиревому спорту. В нем приняли участие 32 спортсмена из Пскова, Печор, Острова, Локни, а также были гости из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, выступавшие вне зачета, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Елена Демченкова / ПЛН
Соревнования проходили в упражнении классический гиревой рывок. Нужно было выполнить максимальное количество рывков гири за 10 минут с одной сменой рук. У мужчин была гиря весом 24 кг, у женщин — 16 кг.
По словам главного тренера сборной области Николая Лапшина, количество участников в этом году в два раза больше обычного. Отчасти это связано с изменениями правил вида спорта. Раньше соревнования проходили в двоеборье (толчок, рывок). Теперь рывок является отдельной дисциплиной. Для многих потенциальных участников рывок более доступен, потому что не так сильно нагружает спину.
Еще одной особенностью этого кубка стало то, что в соревнованиях принимали участие женщины, чего раньше не случалось. Пять женщин выступали в одной абсолютной категории, одна из них из Великого Новгорода вне зачета.
Николай Лапшин намерен собрать в следующем году большую команду на чемпионат СЗФО, по возможности заполнив спортсменами максимально возможное количество весовых категорий.
Женщины, вес гири 16 кг:
1. Анастасия Черницкая — 186 рывков;
2. Екатерина Костина — 177 рывков;
3. Алина Кудрявцева — 112 рывков;
Мужчины до 63 кг:
1. Вадим Никифоров — 71 рывок;
2. Михаил Утин — 60 рывков;
Мужчины до 68 кг:
1. Денис Власов — 140 рывков;
2. Сергей Горячев — 125 рывков;
Мужчины до 73 кг:
1. Никита Григорьев — 188 рывков;
2. Константин Корнилюк — 129 рывков;
3. Артем Ткач — 40 рывков;
Мужчины до 78 кг
1. Андрей Коноков — 160 рывков;
2. Валерий Юдин — 155 рывков;
3. Юрий Горбачев — 124 рывка;
Мужчины до 85 кг
1. Александр Абрамов — 144 рывка;
2. Станислав Федорин — 141 рывок;
3. Виталий Бобков — 131 рывок;
Мужчины до 95 кг:
1. Олег Олехнович — 231 рывок;
2. Вячеслав Алексеев — 156 рывков;
3. Алексей Бугорский — 148 рывков;
Мужчины свыше 95 кг:
1. Александр Рехтик — 234 рывка;
2. Максим Винокуров — 138 рывков;
3. Александр Пахомов — 121 рывок.