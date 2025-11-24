Спорт

Женщины впервые участвовали в Кубке Псковской области по гиревому спорту

В спортивном комплексе «Писковичи» 23 ноября состоялся Кубок Псковской области по гиревому спорту. В нем приняли участие 32 спортсмена из Пскова, Печор, Острова, Локни, а также были гости из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, выступавшие вне зачета, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Елена Демченкова / ПЛН

Соревнования проходили в упражнении классический гиревой рывок. Нужно было выполнить максимальное количество рывков гири за 10 минут с одной сменой рук. У мужчин была гиря весом 24 кг, у женщин — 16 кг.

По словам главного тренера сборной области Николая Лапшина, количество участников в этом году в два раза больше обычного. Отчасти это связано с изменениями правил вида спорта. Раньше соревнования проходили в двоеборье (толчок, рывок). Теперь рывок является отдельной дисциплиной. Для многих потенциальных участников рывок более доступен, потому что не так сильно нагружает спину.

«Среди участников были члены сборной Псковской области. Они подтвердили статус лидеров. Они ездили в этом году на Кубок России и на чемпионат СЗФО. Но сегодня им было реально тяжело. Так Сергей Горячев занял второе место, Денис Бураев — четвертое, проиграв один подъем третьему месту. Андрей Коноков подтвердил свое лидерство в категории, хотя вернулся после травмы. Вячеслав Алексеев занял второе место, он опять войдет в сборную. Тем не менее появляются новые люди, которые много рвут, которых действительно надо вывозить на межрегиональные и всероссийские соревнования, потому что они показывают результат хорошего уровня», - рассказал тренер.

Еще одной особенностью этого кубка стало то, что в соревнованиях принимали участие женщины, чего раньше не случалось. Пять женщин выступали в одной абсолютной категории, одна из них из Великого Новгорода вне зачета.

Николай Лапшин намерен собрать в следующем году большую команду на чемпионат СЗФО, по возможности заполнив спортсменами максимально возможное количество весовых категорий.

Победители соревнований

Женщины, вес гири 16 кг:

1. Анастасия Черницкая — 186 рывков;

2. Екатерина Костина — 177 рывков;

3. Алина Кудрявцева — 112 рывков;

Мужчины до 63 кг:

1. Вадим Никифоров — 71 рывок;

2. Михаил Утин — 60 рывков;

Мужчины до 68 кг:

1. Денис Власов — 140 рывков;

2. Сергей Горячев — 125 рывков;

Мужчины до 73 кг:

1. Никита Григорьев — 188 рывков;

2. Константин Корнилюк — 129 рывков;

3. Артем Ткач — 40 рывков;

Мужчины до 78 кг

1. Андрей Коноков — 160 рывков;

2. Валерий Юдин — 155 рывков;

3. Юрий Горбачев — 124 рывка;

Мужчины до 85 кг

1. Александр Абрамов — 144 рывка;

2. Станислав Федорин — 141 рывок;

3. Виталий Бобков — 131 рывок;

Мужчины до 95 кг:

1. Олег Олехнович — 231 рывок;

2. Вячеслав Алексеев — 156 рывков;

3. Алексей Бугорский — 148 рывков;

Мужчины свыше 95 кг:

1. Александр Рехтик — 234 рывка;

2. Максим Винокуров — 138 рывков;

3. Александр Пахомов — 121 рывок.