«Витязь» стал лучшим на чемпионате и первенстве Великих Лук по кикбоксингу

В Великих Луках прошли чемпионат и первенство города по кикбоксингу, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Фото здесь и далее: администрация Великих Лук
Более 120 спортсменов соревновались в различных разделах кикбоксинга. По итогам соревнований сформировали сборную города, которая примет участие в чемпионате и первенстве Псковской области по кикбоксингу в конце декабря.
Председатель спортивного комитета города Великие Луки Сергей Чечелов, президент спортивной Федерации кикбоксинга города Великие Луки Сергей Москалев и президент филиала РСБИ Псковской области Владимир Владимиров обратились с приветственной речью к молодым спортсменам.
На торжественной церемонии вручили благодарственные письма спортсменам 2025 года, завоевавшим высшие награды на всероссийских и международных соревнованиях.
В общекомандном зачете первое место занял спортивный клуб единоборств «Витязь», отделение кикбоксинга спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс». Второе место — спортивный клуб единоборств «Феникс», третье место — спортивный клуб «Авангард».