Спорт

«Витязь» стал лучшим на чемпионате и первенстве Великих Лук по кикбоксингу

В Великих Луках прошли чемпионат и первенство города по кикбоксингу, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Более 120 спортсменов соревновались в различных разделах кикбоксинга. По итогам соревнований сформировали сборную города, которая примет участие в чемпионате и первенстве Псковской области по кикбоксингу в конце декабря.

Председатель спортивного комитета города Великие Луки Сергей Чечелов, президент спортивной Федерации кикбоксинга города Великие Луки Сергей Москалев и президент филиала РСБИ Псковской области Владимир Владимиров обратились с приветственной речью к молодым спортсменам.





На торжественной церемонии вручили благодарственные письма спортсменам 2025 года, завоевавшим высшие награды на всероссийских и международных соревнованиях.

В общекомандном зачете первое место занял спортивный клуб единоборств «Витязь», отделение кикбоксинга спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс». Второе место — спортивный клуб единоборств «Феникс», третье место — спортивный клуб «Авангард».