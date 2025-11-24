Псковcкая обл.
Спорт

Более 300 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Пскова по каратэ

25.11.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

В субботу, 22 декабря, в стенах УСК «ОЛИМП» прошли открытые чемпионат и первенство города Пскова по каратэ WKF, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: Антон Потебня

На турнире были разыграны комплекты медалей в индивидуальном ката, ката-группе, индивидуальном кумите и командном кумите.

Как рассказал председатель Спортивной Федерации Каратэ города Пскова Антон Потебня: «В соревнованиях приняли участие более 300 участников из Пскова, Великих Лук, Новосокольниках, Невеля и Витебска (РБ), что сделало каждую категорию очень конкурентной и зрелищной. Для спортсменов это этап подготовки к Чемпионату и Первенству Псковской области, которые пройдут 13 декабря и будут отборочными на Чемпионат и Первенство СЗФО по Каратэ».

 

На городском первенстве стало традицией подводить итоги прошедшего года для сборной Пскова. Так и в этом году лучшим спортсменам были вручены денежные призы от спортивной федерации каратэ города Пскова.

«Уже не первый раз мы вручаем денежные гранты лучшей тройки в дисциплине ката и в дисциплине кумите по итогам уходящего года. Это отражение упорной работы спортсменов за целый сезон, и нам вдвойне приятно, что есть как повторяющиеся, так и новые фамилии в списке лучших номинантов», — поделился старший тренер сборной Пскова по Каратэ Шалыгин Михаил.

По результатам соревнований спортсменам, выполнившим нормы ЕВСК, будут присвоены очередные разряды.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
