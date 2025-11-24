Спорт

Два ветерана из Струг Красных представят регион на Кубке России по лыжному спорту

Первый этап Кубка России по лыжному спорту пройдет 27 ноября. Псковскую область представят два ветерана из Струг Красных, сообщили в группе «Общество ветеранов лыжного спорта города Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Общество ветеранов лыжного спорта города Пскова» / «ВКонтакте»

В этому году к спортсмену Егору Гусаку присоединился еще один лыжник – Глеб Беляев, также представляющий Струги Красные.

«Наши два лыжника не дают упасть Псковской области, как области лыжного спорта. Пожелаем им удачи и успешных стартов. А мы будем болеть и смотреть за их продвижением в лыжных стартах. Спасибо Псковской области, что воспитали таких спортсменов. Ждем следующих представителей, теперь уже из самого Пскова», - отметили в обществе.