Спорт

Два ветерана из Струг Красных представят регион на Кубке России по лыжному спорту

25.11.2025 12:39|ПсковКомментариев: 0

Первый этап Кубка России по лыжному спорту пройдет 27 ноября. Псковскую область представят два ветерана из Струг Красных, сообщили в группе «Общество ветеранов лыжного спорта города Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Общество ветеранов лыжного спорта города Пскова» / «ВКонтакте»

В этому году к спортсмену Егору Гусаку присоединился еще один лыжник – Глеб Беляев, также представляющий Струги Красные. 

«Наши два лыжника не дают упасть Псковской области, как области лыжного спорта. Пожелаем им удачи и успешных стартов. А мы будем болеть и смотреть за их продвижением в лыжных стартах. Спасибо Псковской области, что воспитали таких спортсменов. Ждем следующих представителей, теперь уже из самого Пскова», - отметили в обществе.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?
В опросе приняло участие 17 человек
