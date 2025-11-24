Спорт

Помощь в экипировке волейбольной команды адаптивного спорта окажет вице-спикер Юрий Сорокин

Социализация людей с ограниченными возможностями через занятия спортом стала темой разговора вице-спикера областного Собрания депутатов Юрия Сорокина с председателем региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции и одним из основателей школы адаптивного спорта Дмитрием Ющенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Встреча, в которой также участвовала заместитель директора школы Мария Трахова, прошла в общественной приёмной партии «Единая Россия».

Общение началось с благодарности за оказанную помощь: этим летом Юрий Сорокин подарил школе столы для настольного тенниса и спортивную форму. По словам Дмитрия Ющенко, подарок депутата оказался очень востребованным и подстегнул развитие этого вида спорта — в скором времени пройдёт турнир по настольному теннису в рамках отборочного тура на чемпионат России. Кроме того, руководитель школы адаптивного спорта поделился планами по расширению спортивных дисциплин, а также поставленной перед собой задачей объединить занятиями адаптивным спортом не только ветеранов СВО, но и инвалидов, получивших травмы в ходе других локальных конфликтов и в гражданской жизни.

«Наше первое знакомство произвело на меня глубокое впечатление — ваша жизненная стойкость и сила духа восхищают, — обратился к ветерану Юрий Сорокин. — Стремление объединить как можно больше людей, которые не сдаются, занимаются спортом и являются активными членами общества, действительно дорогого стоит, и это надо всячески поддерживать».

Дмитрий Ющенко рассказал, что самым популярным и массовым видом адаптивного спорта в регионе стал «волейбол сидя» — псковская команда даже прошла отборочный тур на чемпионат России. Однако для участия в соревнованиях федерального уровня существуют строгие стандарты спортивной экипировки и инвентаря. В связи с этим директор школы адаптивного спорта попросил Юрия Сорокина оказать помощь в приобретении утяжелённых волейбольных мячей, а также комплектов игровой и парадной формы.

«Оденем нашу команду "с иголочки"», — заверил парламентарий.

Юрий Сорокин подчеркнул, что интеграция в мирную жизнь граждан, которые получили травмы и увечья, защищая нашу Родину, является важным и полезным делом.

«Когда специальная военная операция закончится, будут возвращаться новые люди, которые также будут нуждаться в такой социализации. Я думаю, нужно как можно больше рассказывать о том, что вы делаете — возможно, даже ходить по организациям, банкам, встречаться с руководителями предприятий. Уверен, что найдутся люди, которые поймут, что ваша работа — это не коммерческая деятельность, а реальная польза нашим гражданам, и тоже захотят помочь», — посоветовал Юрий Сорокин.

Заместитель директора школы адаптивного спорта Мария Трахова поделилась намерением масштабировать на всю страну региональные практики по поддержке участников СВО, а также самим присоединиться к проектам, которые уже реализуются в других областях.

Юрий Сорокин отметил важность обмена опытом, но попросил псковских активистов сконцентрировать свои усилия в первую очередь на решении местных задач. «Масштабироваться — это хорошо, но нам нужно, чтобы сначала был полный охват в регионе — чтобы все наши псковские парни, которые вернулись и ещё вернутся с СВО, были интегрированы в мирную жизнь», — резюмировал Юрий Сорокин.