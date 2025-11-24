Спорт

Псковичка стала серебряным призером первенства России по гребле

Псковичка Ксения Игнатьева стала серебряным призером первенства России по гребле, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В финале на 500 метров она уступила всего лишь секунду чемпионке из Краснодарского края Арине Алабиной. Ранее, на дистанции 2000 метров, Ксения заняла 4 место.

«Продолжаем следить за выступлениями нашей спортсменки и желаем победы в заключительных заездах на 200 метров!», - отметили в центре.

Спортивное мероприятие проходит в Краснодаре и длится несколько дней.