Правительство Псковской области окажет поддержку молодёжному футболу

Правительство Псковской области окажет поддержку молодёжному футболу. Развитие одного из самых популярных и массовых видов спорта обсудили на отдельном рабочем совещании. Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Наши футболисты демонстрируют высокие результаты: в 2023 году команда юношей завоевала бронзу ЮФЛ, в 2024 году девушки стали четвёртыми среди сильнейших женских коллективов. В общем рейтинге Объединения федераций футбола "Северо-Запад" по итогам выступления в ЮФЛ 2025 года "ФК «Псков" занял II место», - пишет губернатор.



В 2026 году футбольная команда «Псков» впервые планирует выступить в старшей возрастной категории Юношеской футбольной лиги. На участие псковских спортсменов выделят средства из бюджетов региона и города Пскова.

Также буден проработан вопрос организации условий для зимних тренировок и развития футбольной инфраструктуры в муниципалитетах с использованием программ Российского футбольного союза.



Также Михаил Ведерников отмечает, что ФК «Псков» теперь наделён полномочиями по формированию сборных команд города Пскова для участия в официальных соревнованиях по футболу среди юношей, достигших 14 лет.

Ранее в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышла программа «Беседка», в которой президент Федерации футбола Псковской области Сергей Поварещенков рассказал о проблемах и перспективах футбола Псковской области.