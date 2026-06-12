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Массовый старт аэростатов на 30-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках отменили из-за погоды

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Организаторы 30‑й Международной встречи воздухоплавателей вынуждены сообщить, что запланированный массовый старт аэростатов отменяется из‑за неблагоприятных погодных условий. Безопасность пилотов и зрителей остаётся главным приоритетом спортивной дирекции мероприятия.

Однако расстраиваться не стоит: пилоты и спортивная дирекция нашли яркую альтернативу. Вместо подъёма в небо гости встречи станут свидетелями впечатляющего шоу горелок аэростатов.

«Во время шоу огромные горелки наполнят воздух характерным гулом, а языки пламени создадут завораживающее зрелище прямо на земле. Каждый аэростат продемонстрирует работу своей тепловой установки — зрители смогут вблизи увидеть мощь и красоту техники воздухоплавания, оценить слаженность действий экипажей и почувствовать особую атмосферу праздника», - рассказали организаторы. 

Время начала шоу: 21:00 - 21:30. Зрителей запустят в Крепость. Рекомендуем прийти заранее, чтобы занять удобные места для просмотра. 

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30-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках

Массовый старт аэростатов на 30-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках отменили из-за погоды

Фотофакт: Инсталляцию в честь встречи воздухоплавателей установили на Великолуской крепости

В Великих Луках дан старт 30-й Международной встречи воздухоплавателей 
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