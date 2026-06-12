Массовый старт аэростатов на 30-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках отменили из-за погоды

Организаторы 30‑й Международной встречи воздухоплавателей вынуждены сообщить, что запланированный массовый старт аэростатов отменяется из‑за неблагоприятных погодных условий. Безопасность пилотов и зрителей остаётся главным приоритетом спортивной дирекции мероприятия.

Однако расстраиваться не стоит: пилоты и спортивная дирекция нашли яркую альтернативу. Вместо подъёма в небо гости встречи станут свидетелями впечатляющего шоу горелок аэростатов.

«Во время шоу огромные горелки наполнят воздух характерным гулом, а языки пламени создадут завораживающее зрелище прямо на земле. Каждый аэростат продемонстрирует работу своей тепловой установки — зрители смогут вблизи увидеть мощь и красоту техники воздухоплавания, оценить слаженность действий экипажей и почувствовать особую атмосферу праздника», - рассказали организаторы.

Время начала шоу: 21:00 - 21:30. Зрителей запустят в Крепость. Рекомендуем прийти заранее, чтобы занять удобные места для просмотра.