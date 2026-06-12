В преддверии юбилейной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Николай Козловский наградил ветеранов памятными медалями

В преддверии юбилейной встречи воздухоплавателей в Великих Луках глава города Николай Козловский наградил ветеранов памятными медалями. Об этом Николай Козловский пишет в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»
В администрации города собрались ветераны воздухоплавательного спорта, первые организаторы встреч воздухоплавателей, спортсмены, журналисты и общественные деятели, стоявшие у истоков большого пути. По словам Николая Козловского, именно их энтузиазм, вера в успех и преданность любимому делу позволили превратить смелую идею в одно из крупнейших воздухоплавательных событий России.
В ходе встречи участники вспомнили первые годы становления воздухоплавательного движения, обсудили сегодняшний день и перспективы его дальнейшего развития. Николай Козловский выделил, что благодаря людям, стоявшим у истоков зарождения этой уникальной истории, удалось сохранить преемственность поколений и передать традиции тем, кто сегодня продолжает развивать этот красивый и зрелищный вид спорта.
Напомним, юбилейная 30-я Международная встреча воздухоплавателей проходит в Великих Луках с 11 по 19 июня. Организаторами мероприятия выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, министерство спорта Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором традиционно является ПАО «Газпром».
30-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках
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