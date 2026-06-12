В преддверии юбилейной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Николай Козловский наградил ветеранов памятными медалями

В преддверии юбилейной встречи воздухоплавателей в Великих Луках глава города Николай Козловский наградил ветеранов памятными медалями. Об этом Николай Козловский пишет в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«В преддверии старта 30-й Международной встречи воздухоплавателей провёл знаковую, по-настоящему тёплую и дружескую встречу с людьми, благодаря которым тридцать лет назад на великолукской земле зародилось событие, ставшее сегодня визитной карточкой нашего города», - пишет глава Великих Лук.

В администрации города собрались ветераны воздухоплавательного спорта, первые организаторы встреч воздухоплавателей, спортсмены, журналисты и общественные деятели, стоявшие у истоков большого пути. По словам Николая Козловского, именно их энтузиазм, вера в успех и преданность любимому делу позволили превратить смелую идею в одно из крупнейших воздухоплавательных событий России.

«За прошедшие три десятилетия Международная встреча воздухоплавателей стала неотъемлемой частью истории Великих Лук. Сегодня наш город по праву считается столицей отечественного спортивного воздухоплавания. Для тысяч людей по всей стране разноцветные аэростаты над Великими Луками являются узнаваемым символом города, его открытости, гостеприимства, стремления к развитию», - отметил Николай Козловский. Смотрите также Столица воздухоплавания. ЛОНГРИД

В ходе встречи участники вспомнили первые годы становления воздухоплавательного движения, обсудили сегодняшний день и перспективы его дальнейшего развития. Николай Козловский выделил, что благодаря людям, стоявшим у истоков зарождения этой уникальной истории, удалось сохранить преемственность поколений и передать традиции тем, кто сегодня продолжает развивать этот красивый и зрелищный вид спорта.

«С большим удовольствием вручил участникам первых встреч памятные медали, посвящённые 30-летию Международной встречи воздухоплавателей, а также памятные сувениры в знак признательности за их огромный вклад в развитие воздухоплавания и укрепление авторитета и узнаваемости Великих Лук. От всей души благодарю всех, кто на протяжении этих лет был верен своему делу. Именно благодаря таким людям Великие Луки продолжают оставаться центром притяжения для лучших аэронавтов страны и местом, где рождаются новые страницы истории российского воздухоплавания», - заключил Николай Козловский. Смотрите также Николай Козловский: В нынешнем Чемпионате по воздухоплавательному спорту примут участие 14 великолучан

Напомним, юбилейная 30-я Международная встреча воздухоплавателей проходит в Великих Луках с 11 по 19 июня. Организаторами мероприятия выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, министерство спорта Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором традиционно является ПАО «Газпром».