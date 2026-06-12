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30-я Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках

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В Великих Луках стартует 30-я Международная встреча воздухоплавателей.

Сегодня в программе: тренировочный полет, генеральный брифинг, движение колонны участников, торжественное открытие, общий старт аэростатов в Великолукской крепости и ночное свечение. 

В этом году участие примут пилоты более чем из 20 регионов России. 

Среди участников нынешней Встречи — победитель 29-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, действующий чемпион России, пилот из Тулы Олег Снетков. Один из самых стабильных и опытных спортсменов страны, он хорошо знаком великолукскому небу и не раз доказывал своё мастерство в самых разных погодных условиях. В этом году он вновь выходит на старт, чтобы побороться за победу и сохранить высокий уровень спортивной борьбы. Олег передал всем участникам встречи пожелания честных стартов, уверенных полётов, безопасного неба и ярких эмоций от великолукской встречи.

Юбилейная встреча проходит при поддержке генерального спонсора ПАО «Газпром». Также в рамках мероприятия при поддержке Российского спортивного фонда состоится 31-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту.

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