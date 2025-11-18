Псковcкая обл.
Спорт

Как возродить футбол в Пскове, ответил президент региональной федерации 

18.11.2025 14:02|ПсковКомментариев: 0

Что нужно предпринять для возрождения профессиональной футбольной команды Пскова, рассказал президент Федерации футбола Псковской области Сергей Поварещенков в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Прежде всего хорошо, что у нас в Псковской области вообще существует профессиональный футбол, потому что в некоторых регионах нет профессиональных команд, - отметил Сергей Поварещенков, имея в виду футбольный клуб «Луки-Энергия, выступающий во Второй лиге первенства России. - Что касается именно псковского футбола, конечно, те традиции, которые были у города Пскова в плане достижения результатов, сейчас не в полной мере реализованы. Но дело в том, что есть много причин, из-за которых сейчас невозможно полноценно выйти на создание команды. Скорее всего, это больше всего финансовая проблема. Потому что футболисты, молодые футболисты везде есть: и в Пскове, и в Псковской области. И команда как таковая может существовать. Но для того, чтобы она существовала, прежде всего, должно быть хорошее, стабильное, устойчивое финансирование футбольного клуба».

Но говорить стоит о стратегическом, долгосрочном проекте, «потому что заходить, а потом вылетать, не очень правильно, не по-спортивному», уверен президент федерации. Он пояснил, что проект, который создавался в Великих Луках 12 лет назад, предполагал, что команда должна играть не один год, а в долгую. 

«Конечно, финансовые трудности всегда существуют в любом региональном футбольном клубе, а в небольших городах тем более. Но тем не менее клуб существует, и определенную стратегическую задачу, которая у нас стоит по воспитанию молодых футболистов Псковского региона (не только великолукского, но и псковского), мы выполняем. И поэтому, в дальнейшем мы продолжим эту работу», - подчеркнул Сергей Поварещенков. 

Хотелось бы, чтобы у футбольного клуба «Луки-Энергия» сохранилось устойчивое финансирование, отметил президент федерации. «Мы видим поддержку и правительства Псковской области, и поддержку городской администрации Великих Лук. Но мы понимаем, что к таким проектам, как профессиональный футбольный клуб, должен быть комплексный подход к финансированию. Потому что один бюджет, условно говоря, областной или городской, или бизнесмена - это не выдержит», - продолжил он.

Для того, чтобы возродить футбол в Пскове, нужна консолидация усилий горожан, руководства области, города и бизнесменов. «Только так может возродиться, я считаю, псковская профессиональная команда», - выразил свое мнение президент Федерации футбола Псковской области.

«Также стоит отметить, что стадион («Машиностроитель», - ред.), который отремонтирован в городе Пскове, обязан профессиональную команду иметь. Это не только развитие детского футбола, который сейчас в Пскове, на самом деле, очень сильно развивается, и много клубов работает. Опять же, здесь нужно иметь поддержку многих структур, в частности, правительства Псковской области, администрации города Пскова, бизнесменов. Трудно вытянуть одному из этих бюджетов полностью команду. Если один бюджет оставить, условно, Псковской области, он не потянет, не вытащит команду на профессиональный уровень. А если кто-то найдется, мы поддержим, руководитель клуба "Псков", который начнет эту работу проводить и пытаться найти вот это объединение усилий, мы, естественно, с большим удовольствием поддержим эту работу», - пояснил Сергей Поварещенков. 

Напомним, в ФК «Псков» сменился руководитель. Теперь им руководит великолучанин Иван Штылин.

«Иван Викторович работал, и в футболе много лет, и министром, тогда председателем комитета (комитета по спорту Псковской области, - ред) был. Футбол он знает и любит. И сейчас мы с ним часто общаемся на различные темы про профессиональный футбол, детский футбол и юношеский футбол. Поэтому работа в данном направлении ведется, мы общаемся и ищем пути, на которых надо сосредоточиться и попробовать совместными усилиями говорить о том, чтобы команда Пскова тоже была», - дополнил Сергей Поварещенков. 

Отвечая на вопрос об общении с врио министра спорта Псковской области Галиной Овсовой, президент федерации отметил, что сейчас в основном обсуждения касаются закрытия финансового года и планов по развитию в следующем году. 

Стоит отметить, что Сергей Поварещенков пришел на свой пост в непростое для футбольного сообщества Псковской области время, поскольку на сегодняшний день чаще общественность обсуждает не успехи игроков на поле, а уголовные дела и проверки в отношении бывшего руководства, в частности, некогда директора футбольного клуба «Псков» Владимира Бабинина. Напомним, Сергей Поварещенков был избран президентом федерации в период, когда, по мнению обозревателей, псковский футбол сотрясают конфликты, скандалы, продолжается расследование в отношении экс-директора футбольного клуба.

«Прежде всего, хочу сказать, что, когда проходили выборы, мою кандидатуру, как руководителя областной федерации, футбольное сообщество в своем значительном большинстве поддержало именно потому, что рассчитывали на то, что я найду пути консолидации отношений между футболистами, тренерами, руководителями. И скажу честно: я пошел на эту должность, дал согласие, потому что почувствовал очень большое доверие. Я в футболе уже порядка 50 лет. В беседах, разговорах с различными людьми в большинстве своем мы говорили о том, что необходимо дружно работать и дальше идти», - заключил Сергей Поварещенков.

Штылин Иван Викторович Генеральный директор футбольного клуба «Псков». Поварещенков Сергей Николаевич Депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва.
Источник: Псковская Лента Новостей
