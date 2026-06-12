Генеральный брифинг участников 30 встречи воздухоплавателей проходит в Великих Луках

Генеральный брифинг участников 30-й Международной встречи воздухоплавателей проходит сегодня в Великолукском драматическом театре. В ходе брифинга судейство представит состав команды и обсудит нюансы чемпионата, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В начале участникам встречи показали видео, созданное из фрагментов предыдущих встреч. После этого, под рисованную анимацию песком, творческий коллектив выступил с песней «Лететь» группы Амега и начались танцевальные выступления творческих коллективов.

С приветственной речью выступил заместитель главы города Николай Андросович:

«От главы города и от себя лично сердечно приветствую вас на 31 чемпионате России и поздравляю со значимым 30 юбилеем встречей воздухоплавателей города Великие Луки. Это мероприятие в прошлом вошло в историю нашего города и стало неотъемлемой частью общественной культурной и спортивной жизни Великих Лук и нашей великой России. За 30 лет наш город накопил огромный опыт в организации этих мероприятий и стал местом, где открываются новые имена талантливых воздухоплавателей и устанавливаются впечатляющие рекорды. Уверен, что 30 международная встреча подтвердит этот статус и впишет в историю воздухоплавания еще одну яркую страницу. От всей души желаю пилотам и командам успехов».

С приветственными словами выступил также глава администрации Великих Лук Андрей Беляев:

«От имени администрации и от себя лично поздравляю с Днем России и рад поприветствовать на брифинге. Сегодня в этом зале собрались люди, которых объединяет любовь к небу, стремление к победе, преданность своему делу и особый характер. Ведь воздухоплавание это не просто спорт, это состояние души. 30 лет назад мало кто мог представить, что Великие Луки станут одним из признанных центров воздухоплавания не только в России, но и мира. За эти годы мы прошли большой путь: от первых стартов до крупнейшего международного спортивного события. Самое главное - воздухоплавание всегда было и есть историей про людей. В Великих Луках каждый третий житель города связан с этим видом спортом и гордится, что связан с этим городом. Впереди вас ждет борьба, встречи. Пусть погода благоволит, ветер будет попутным. Всем участникам ярких впечатлений и ярких побед».

После этого состоялось поднятие флага соревнований первым директором встречи воздухоплавателей в Великих Луках Давидом Шифриным.



«Летаете вы конечно все для удовольствия, но всегда не забывайте, что это вы делаете для людей. Поэтому попытайтесь разделить свое удовольствие для людей», - резюмировал Давид Шифрин.



После этого состоялось вручение удостоверений и грамот пилотам.



Юбилейная встреча проходит при поддержке генерального спонсора ПАО «Газпром». Также в рамках мероприятия при поддержке Российского спортивного фонда состоится 31-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту.