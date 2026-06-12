 
Спорт

Генеральный брифинг участников 30 встречи воздухоплавателей проходит в Великих Луках

0

Генеральный брифинг участников 30-й Международной встречи воздухоплавателей проходит сегодня в Великолукском драматическом театре. В ходе брифинга судейство представит состав команды и обсудит нюансы чемпионата, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В начале участникам встречи показали видео, созданное из фрагментов предыдущих встреч. После этого, под рисованную анимацию песком, творческий коллектив выступил с песней «Лететь» группы Амега и начались танцевальные выступления творческих коллективов.

С приветственной речью выступил заместитель главы города Николай Андросович:

«От главы города и от себя лично сердечно приветствую вас на 31 чемпионате России и поздравляю со значимым 30 юбилеем встречей воздухоплавателей города Великие Луки. Это мероприятие в прошлом вошло в историю нашего города и стало неотъемлемой частью общественной культурной и спортивной жизни Великих Лук и нашей великой России. За 30 лет наш город накопил огромный опыт в организации этих мероприятий и стал местом, где открываются новые имена талантливых воздухоплавателей и устанавливаются впечатляющие рекорды. Уверен, что 30 международная встреча подтвердит этот статус и впишет в историю воздухоплавания еще одну яркую страницу. От всей души желаю пилотам и командам успехов».
 

С приветственными словами выступил также глава администрации Великих Лук Андрей Беляев:

«От имени администрации и от себя лично поздравляю с Днем России и рад поприветствовать на брифинге. Сегодня в этом зале собрались люди, которых объединяет любовь к небу, стремление к победе, преданность своему делу и особый характер. Ведь воздухоплавание это не просто спорт, это состояние души. 30 лет назад мало кто мог представить, что Великие Луки станут одним из признанных центров воздухоплавания не только в России, но и мира. За эти годы мы прошли большой путь: от первых стартов до крупнейшего международного спортивного события. Самое главное - воздухоплавание всегда было и есть историей про людей. В Великих Луках каждый третий житель города связан с этим видом спортом и гордится, что связан с этим городом. Впереди вас ждет борьба, встречи. Пусть погода благоволит, ветер будет попутным. Всем участникам ярких впечатлений и ярких побед».
 

После этого состоялось поднятие флага соревнований первым директором встречи воздухоплавателей в Великих Луках Давидом Шифриным.

«Летаете вы конечно все для удовольствия, но всегда не забывайте, что это вы делаете для людей. Поэтому попытайтесь разделить свое удовольствие для людей», - резюмировал Давид Шифрин.

После этого состоялось вручение удостоверений и грамот пилотам.

Юбилейная встреча проходит при поддержке генерального спонсора ПАО «Газпром». Также в рамках мероприятия при поддержке Российского спортивного фонда состоится 31-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

30-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках

Генеральный брифинг участников 30 встречи воздухоплавателей проходит в Великих Луках

Начинается трансляция открытия 30-й встречи воздухоплавателей в Великих Луках

В преддверии юбилейной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Николай Козловский наградил ветеранов памятными медалями
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026