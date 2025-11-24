Спорт

Сотрудник псковского СОБР «Гепард» занял призовое место на чемпионате СЗФО Росгвардии по рукопашному бою

В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по рукопашному бою, в котором сотрудник псковского СОБР «Гепард» занял призовое место, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области



Участие приняли росгвардейцы из 11 регионов. В соревнованиях состязались 85 военнослужащих и сотрудников воинских частей и территориальных управлений Северо-Западного округа Росгвардии в составе 17 сборных команд.

В личном первенстве третье место занял сотрудник СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области капитан полиции Александр А.





В общекомандном зачете среди воинских частей первое место занял отряд специального назначения «Ратник» (Архангельск), второе — полк по охране важных государственных объектов (Ленинградская область),третье — специальный моторизованный Измайловский полк (Санкт-Петербург).





Лучшими среди территориальных управлений стали сотрудники управления Росгвардии по Калининградской области, второе место у главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, третье — управление Росгвардии по Архангельской области.