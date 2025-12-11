Великолукская делегация приняла участие в собрании Олимпийского комитета РФ

Делегация Великолукской олимпийской академии приняла участие в Олимпийском собрании Олимпийского комитета России, сообщается на странице вице-президента академии, депутата Великолукской городской Думы Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»
На собрании был заслушан отчет о деятельности ОКР в 2025 году, которая была признана как удовлетворительная.
Были внесены и изменения в Устав ОКР.
«Глава ОКР теперь будет именоваться председателем, а не президентом. Отмечено, что это больше соответствует историческим традициям нашего народа», - добавил Дмитрий Белюков.