Спорт

Великолукская делегация приняла участие в собрании Олимпийского комитета РФ

Делегация Великолукской олимпийской академии приняла участие в Олимпийском собрании Олимпийского комитета России, сообщается на странице вице-президента академии, депутата Великолукской городской Думы Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

На собрании был заслушан отчет о деятельности ОКР в 2025 году, которая была признана как удовлетворительная.

«С отчётом выступил глава ОКР Михаил Дегтярёв. Он отметил, что главная задача по восстановлению прав российских спортсменов и их участию в Олимпийских играх постепенно решается, но "мы еще только на середине этого пути"», - сообщил Дмитрий Белюков.

Были внесены и изменения в Устав ОКР.

«Глава ОКР теперь будет именоваться председателем, а не президентом. Отмечено, что это больше соответствует историческим традициям нашего народа», - добавил Дмитрий Белюков.