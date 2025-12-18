Спорт

Новый спортзал в Великих Луках станет точкой притяжения — Александр Козловский

Новый современный спортивный зал площадью 400 квадратных метров совсем скоро откроется в рамках партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных» в Великих Луках, сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Проект демонстрирует системную работу партии по развитию массового спорта и созданию доступной спортивной инфраструктуры в регионах, отметил депутат в своем посте.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» реализует инициативы, которые помогают формировать культуру здорового образа жизни, вовлекать детей и молодежь в занятия спортом, а также поддерживать любительский и профессиональный спорт.

«Уверен, новый зал в Великих Луках станет точкой притяжения для активных, неравнодушных жителей», - считает Александр Козловский.