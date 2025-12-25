«Обратный отсчет»: Спортивные итоги Пскова-2025

Слушайте на волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Обратный отсчет», в которой известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Очередной гость студии - председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергей Бухаров. Он расскажет, что происходит в псковском спорте, каковы достижения и проблемы, какие планы и перспективы на ближайшее будущее.

Также ведущий Александр Савенко поговорит с гостем о приоритетах молодежной политики областного центра.