 
Спорт

Владимир Кузь: Спорт должен быть не подвигом, а естественной частью жизни

0

Спорт для большинства людей — это не про логику и выгоду, а про эмоции, комфорт и преодоление психологического барьера, заявил депутат Псковского областного Собрания от «Единой России» и псковский триатлет Владимир Кузь, отвечая на вопрос о том, как вовлечь население в занятия спортом. 

Парламентарий отмечает, что за последние годы спортивные площадки в нашем регионе стали более современными, для привлечения внимания населения к спорту за ГТО действительно дают бонусы при поступлении в вуз, а налоговый вычет — это скорее приятная скидка для осознанных граждан. Однако, по мнению Владимира Кузя, если говорить о реальном вовлечении населения в систематическое занятие физической культурой, этих мер недостаточно. 

«Чтобы повысить интерес псковичей, я бы выделил три наиболее эффективных метода, работающих, конечно же, в связке. Первый — это трансформация публичных пространств в точки притяжения. У нас много строят стадионов и воркаут-площадок, но они часто выглядят пугающе для новичка. Эффективнее работают так называемые спортивные гостиные в парках и дворах, площадки с тренажёрами, адаптированные для людей 50+, зоны с навесами от дождя, где мамы с колясками могут сделать лёгкую разминку», - сказал Владимир Кузь.

По его мнению, важно, чтобы спорт перестал быть подвигом и стал естественной частью прогулки.

«Второй метод — это развитие института разных инструкторов и локальных сообществ. Самый мощный мотиватор — не приказ сверху, а пример соседа или коллеги. В Пскове, где городской уклад достаточно камерный, отлично работают бесплатные утренние зарядки во дворах от активных жильцов. Допустим, клубы скандинавской ходьбы в саду или на набережной реки Великой, организованные не чиновниками, а именно активистами», - подчеркнул депутат.

Владимир Кузь пояснил, что задача муниципалитета здесь — давать таким активистам гранты, рекламировать их, предоставлять инвентарь на прокат.

«И третий метод — уход от галочки по ГТО к игровым и семейным форматам. Баллы при поступлении — это, конечно, хорошо для старшеклассников, но для взрослого человека 30-40 лет, который засиделся на диване, это не аргумент. Работает массовый, не соревновательный, именно событийный спорт. Например, «Папин день» с эстафетами, где родители бегут вместе с детьми, ночные велозаезды по историческому центру города, фестивали ГТО всей семьёй, когда человек приходит поддержать ребёнка и неожиданно для себя пробегает стометровку и получает значок. Вот это и есть та самая точка входа, которая превращает «надо» в «хочу»», - заключил парламентарий. 
Прокомментировать

Пресс-портреты

Кузь Владимир Васильевич

Кузь Владимир Васильевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026