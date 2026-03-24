Владимир Кузь: Спорт должен быть не подвигом, а естественной частью жизни

Спорт для большинства людей — это не про логику и выгоду, а про эмоции, комфорт и преодоление психологического барьера, заявил депутат Псковского областного Собрания от «Единой России» и псковский триатлет Владимир Кузь, отвечая на вопрос о том, как вовлечь население в занятия спортом.

Парламентарий отмечает, что за последние годы спортивные площадки в нашем регионе стали более современными, для привлечения внимания населения к спорту за ГТО действительно дают бонусы при поступлении в вуз, а налоговый вычет — это скорее приятная скидка для осознанных граждан. Однако, по мнению Владимира Кузя, если говорить о реальном вовлечении населения в систематическое занятие физической культурой, этих мер недостаточно.

«Чтобы повысить интерес псковичей, я бы выделил три наиболее эффективных метода, работающих, конечно же, в связке. Первый — это трансформация публичных пространств в точки притяжения. У нас много строят стадионов и воркаут-площадок, но они часто выглядят пугающе для новичка. Эффективнее работают так называемые спортивные гостиные в парках и дворах, площадки с тренажёрами, адаптированные для людей 50+, зоны с навесами от дождя, где мамы с колясками могут сделать лёгкую разминку», - сказал Владимир Кузь.

По его мнению, важно, чтобы спорт перестал быть подвигом и стал естественной частью прогулки.

«Второй метод — это развитие института разных инструкторов и локальных сообществ. Самый мощный мотиватор — не приказ сверху, а пример соседа или коллеги. В Пскове, где городской уклад достаточно камерный, отлично работают бесплатные утренние зарядки во дворах от активных жильцов. Допустим, клубы скандинавской ходьбы в саду или на набережной реки Великой, организованные не чиновниками, а именно активистами», - подчеркнул депутат.

Владимир Кузь пояснил, что задача муниципалитета здесь — давать таким активистам гранты, рекламировать их, предоставлять инвентарь на прокат.