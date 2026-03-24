Восемь золотых медалей привезли псковички с соревнований по воздушной гимнастике в Москве

Восемь золотых медалей и командный кубок привезли псковички с фестиваля по воздушно-спортивной гимнастике SN Festival Competitions Spring 2026, который состоялся Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вики спорт». 

Фото здесь и далее: «Вики спорт»

По итогам командного зачета псковские спортсменки завоевали первое место в командном зачёте «Арт программы».

В номинации «Артистик пилон» золотые медали получили Валерия Кропотова (7-9 лет, начинающие), Елизавета Яковлева (10-11 лет, дебют), Мария Кривова (10-11 лет, любители) и Евгения Богданова (12-14 лет, любители). Серебряную медаль в категории профессионалы (18-29 лет) получила Полина Ложкина, а бронзовую в категории любители (7-9 лет) Ульяна Зобнина.

 

В номинации «Артистик кольцо» золотые медали привезли Алиса Мяркис (7-9 лет, любители), Анастасия Разина (10-11 лет , дебют), Вероника Короплясова (10-11 лет, любители), Светлана Щербакова (10-11 лет, профессионалы). «Серебро» в этой номинации у Елизаветы Туманской (10-11 лет, дебют) и Марии Ивановой (12-14 лет, любители). Бронзовые награды заполучили Дарья Мазурова (7-9 лет, начинающие), Елизавета Смирнова (10-11 лет, любители) и Алина Руденок (12-14 лет, любители).

К соревнованиям спортсменов готовила команда тренеров во главе с главным тренером Викторией Трениной.

