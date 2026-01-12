Возобновляют работу центры тестирования ГТО в Псковской области

Все центры тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в регионе возобновляют свою работу в полном объеме с 12-13 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Особое внимание уделяют выпускникам школ 2026 года. Успешное выполнение нормативов ГТО предоставляет возможность получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

Первый квартал 2026 года является решающим периодом для тех, кто планирует получить знак отличия ГТО и воспользоваться преимуществами при поступлении. Рекомендуется пройти тестирование и попасть в приказ первого квартала.

Подробную информацию о графике работы центров тестирования, перечне необходимых документов и порядке прохождения испытаний можно получить у регионального оператора ВФСК ГТО Псковской области по телефону: 8 (811) 220-10-57 доб. 11 (пн-пт с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00).