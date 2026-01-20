Мороз, музыка и сверкающий лед: псковичи выходят на катки. ФОТОРЕПОРТАЖ

С морозами в Пскове традиционно оживают одни из главных точек зимнего притяжения — открытые катки. Они уже превратили городское пространство в сверкающую ледовую арену под открытым небом.

По выходным катки наполняются жизнью: морозный воздух, бодрая музыка и веселый гомон создают особую атмосферу. Под светом прожекторов лед сверкает, как полированный мрамор, на фоне силуэтов вечернего города. Здесь стираются возрастные границы, а у горожан есть возможность выплеснуть энергию или просто наблюдать за жизнью, вдыхая полной грудью морозный воздух. Здесь создается особая зимняя история Пскова.

Подробнее о жизни катков — в фоторепортаже Анны Тягуновой.