 
Спорт

Мороз, музыка и сверкающий лед: псковичи выходят на катки. ФОТОРЕПОРТАЖ

0

С морозами в Пскове традиционно оживают одни из главных точек зимнего притяжения — открытые катки. Они уже превратили городское пространство в сверкающую ледовую арену под открытым небом. 

По выходным катки наполняются жизнью: морозный воздух, бодрая музыка и веселый гомон создают особую атмосферу. Под светом прожекторов лед сверкает, как полированный мрамор, на фоне силуэтов вечернего города. Здесь стираются возрастные границы, а у горожан есть возможность выплеснуть энергию или просто наблюдать за жизнью, вдыхая полной грудью морозный воздух. Здесь создается особая зимняя история Пскова. 

Подробнее о жизни катков — в фоторепортаже Анны Тягуновой. 

Катки в Пскове: где провести зиму с ветерком? ИНФОГРАФИКА
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026