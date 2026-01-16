 
Спорт

Псковская бегунья победила в первенстве СЗФО по лёгкой атлетике в Мурманске

0

Псковичка Елизавета Николаева стала победителем в беге на 3000 метров в завершившемся первенстве Северо-Западного федерального округа по лёгкой атлетике в помещении в Мурманске, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях участвовали 300 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также из Карелии. Псковскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Надежда».

Кроме индивидуальных успехов, команды Псковской области завоевали «бронзу» в категории до 16 лет и два «серебра» в категориях до 18 и до 23 лет. 

