Псковичка финишировала на самом холодном марафоне в мире

Псковская спортсменка Наталья Бугаева финишировала на самом холодном марафоне в мире «Полюс Холода» в -45 градусов, сообщается в группе Федерации зимнего плавания в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Федерация зимнего плавания / «ВКонтакте»

«Тяжеловато было. Ноги еле бежали, дышать сложно. Долго бежала, где-то 5 часов 20 минут. На кроссовке были шерстяные носки, так в них потом куча снега и льда было внутри. Куртка внутри была со льдом. На 21-м километре еще кофту добавила и поменяла шапку с бафом. Но главное было пробежать и добежать», - отметила бегунья.

При этом она отметила, что совершенно не замерзла.

«Не страшен был холод, и я вообще не замёрзла. У одного парня случилось обморожение 1 или 2 степени его на скорой после финиша забрали. Одной девочке тоже плохо было и тоже небольшое обморжение», - добавила Наталья Бугаева.