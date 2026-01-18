Первенство Псковской области по настольному теннису среди юношей и девушек завершилось, сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница сети «ВКонтакте» Юрия Сорокина

В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена из разных муниципальных образований региона.

В категории девочек 2008–2010 годов рождения весь пьедестал заняли воспитанницы псковского клуба Nordman: первое место — Анастасия Тимохина, второе — Валерия Маренкова, третье — Ника Пикалева.

Среди девочек 2011–2013 годов рождения победила Анастасия Тимохина. Второе место заняла Валерия Маренкова, третье — Анна Петрищева.

В группе девочек 2014 года рождения и моложе первое место заняла Екатерина Елисеенко. Второе место заняла Анна Петрищева, третье — Василиса Васильева.

Среди мальчиков 2008–2010 годов рождения первое место занял Андрей Чугаев. Второе место занял Рустам Рузиев, третье — Владислав Ильин.

В категории мальчиков 2011–2013 годов рождения победил Филипп Бондарев из Великих Лук. Второе место занял Владислав Ильин из Печор, третье — Арсений Савельев из Пскова.

Среди мальчиков 2014 года рождения и моложе первое место занял Семён Иванов из Великих Лук. Второе место занял Иван Булов из Печор, третье — Глеб Горюнов из Пскова.

«Поздравляем победителей! Так держать!» - написал Юрий Сорокин в своем посте.