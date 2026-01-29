 
Спорт

Энтузиасты залили каток на территории псковской школы №3

Энтузиасты из микрорайона Овсище залили каток на территории школы №3 на старой спортивной площадке в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова».

Фото: «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» / Telegram

Несколько дней пятеро мужчин трудились над созданием катка. Активисты признаются, что покрытие неидеальное, просят не судить строго, но кататься на коньках уже можно.

«Если найдется кто-то, кто умеет делать каток профессионально, можете связаться с нами через сообщения группы. Все необходимое по возможности организуем. Благодарим активистов за труды. Спасибо, что создали для соседей место для активного зимнего отдыха!» - отметили в Telegram-канале. 

