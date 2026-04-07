Муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стартовал в Пскове сегодня, 7 апреля, сообщил заместитель директора центра «Патриот» по организационно-массовой работе Александр Егоров в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

В соревнованиях принимают участие 62 команды образовательных учреждений города — всего 620 человек, разделённые на три возрастные категории: младшую, среднюю и старшую.

«Сегодня у нас проходили соревнования по строевой подготовке в старшей возрастной категории. Также проходят соревнования по силовой выносливости для старшей и средней возрастных категорий, а для младших — военно-политическая подготовка, конкурсы по истории Отечества и викторина «Герои в форме»», — рассказал Александр Егоров.

Он также пояснил, что из-за погодных условий часть соревнований перенесли из стадиона в спортивный зал лицея №4: «В связи с погодными условиями соревнования, которые должны были проходить на стадионе, перенесены в спортивный зал лицея №4. Например, строевая подготовка будет проходить именно там».

Результаты сегодняшних состязаний, которые проводили в формате теста, будут подведены позже, добавил Александр Егоров. «Сейчас все бланки с ответами будут собраны, и судейская коллегия начнёт их проверять. Быстро это не получится: у нас 62 команды, умножьте на 10 — это 620 бланков», - сказал он.

Завтра, 8 апреля, с 9:00 в спортивном зале лицея №4 начнутся соревнования по строевой подготовке для средней возрастной категории. В это же время в центре «Патриот» стартуют состязания по первой помощи для младших участников.

В ближайшие дни школьников ждут и другие мероприятия. 9 апреля с 9:00 до 16:00 пройдут индивидуальные состязания: «Состязание командиров», «Состязание военкоров», «Состязание связистов» в центре «Патриот», а также «Состязание медиков», «Состязание штурмовиков», «Состязание инженеров-сапёров» на стадионе лицея №4 и «Состязание операторов БПЛА» в центре «Воин». Для младших категорий запланировали «Основы строевой подготовки» и конкурс «Приветствие отряда» в спортзале лицея №4.

10 апреля с 9:00 до 14:00 состоится спортивная игра «Снайпер» в спортзале лицея №10, а также соревнования по тактической подготовке на стадионе лицея №4. Завершатся основные состязания 11 апреля: с 11:00 до 14:00 команды будут бороться в военизированной эстафете и проходить испытания по радиационной, биологической и химической защите на территории воинской части 64044 в Промежицах.

Напомним, «Зарница 2.0» — это масштабная всероссийская военно-патриотическая игра нового формата, организованная «Движением Первых», которая сочетает строевую подготовку с современными технологиями. Школьники Псковской области также участвуют в муниципальных и окружных этапах, осваивая навыки работы с БПЛА, кибербезопасность и тактическую медицину.