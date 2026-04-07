В Опочке и Печорах прошли отборочные этапы областных школьных соревнований «Президентские состязания»

7 апреля прошли два отборочных межмуниципальных этапа Областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», в городах Опочка и Печоры, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре спортивной подготовки Псковской области.
За право выйти в финал боролись команды:
город Опочка:
1 место – Опочецкий МО
2 место – Пушкиногорский МО
3 место – Островский МО
4 место – Новоржевский МО
город Печоры:
1 место – Порховский МО
2 место – Печорский МО
3 место – Бежаницкий МО
4 место – Дедовичский МО
5 место – Струго-Красненский МО
6 место – Дновский МО
Команды соревновались в следующих видах спортивного многоборья: бег на 30 и 1000 метров, отжимания (для девушек) и подтягивания (для юношей), прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд и наклон вперед из положения сидя.
В Финал, который состоится 6-7 мая в Пушкинских Горах, вышли команды занявшие 1, 2 и 3 места.