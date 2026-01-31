Более 1,5 тысяч пельменей слепили волонтёры для забега на 5 вёрст в Пскове

На 195-м субботнем старте 5 вёрст на набережной реки Великой состоялся уже четвертый по счету День пельменя. Более 85 участников праздника смогли подкрепиться горячими пельменями, которые накануне вручную слепили волонтеры проекта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников

Традиция отмечать зиму вкусным и душевным праздником объединяет беговое сообщество Пскова. Накануне, в четверг, более 30 волонтеров и активных участников 5 вёрст Пскова собрались на предпраздничную лепку. За два часа дружной работы они создали более 1500 пельменей с разными начинками, чтобы угостить всех гостей субботнего мероприятия.

В день старта, прямо на финише, организовали походную кухню, где пельмени сварили и сразу раздали участникам «с пылу с жару». Это стало приятным сюрпризом как для новичков, так и для постоянных участников проекта.

Напоминаем, что бесплатные старты проходят каждую субботу. Место сбора — улица Профсоюзная, дом16. Старт в 10:00 в зимние месяцы и в 9:00 в остальное время года. Присоединиться может каждый. Участие бесплатное.