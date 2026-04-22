Директор ФК «Псков» ответил на троллинг «Зенита» в адрес «Локомотива»

Директор футбольного клуба «Псков» Иван Штылин прокомментировал шуточный анонс матча ФК «Зенит» против «Локомотива», в котором петербургский клуб в отношении полузащитника железнодорожников Алексея Батракова сообщил, что ФК «Псков» уже укомплектован.

«У нас сейчас идёт подготовка к сезону, и мы сконцентрированы на том, чтобы наши команды и в Юношеской футбольной лиге, и в третьем дивизионе среди мужских команд были укомплектованы и готовы, тренировочный процесс был организован должным образом. Я вам честно скажу про такие ролики: нам наоборот приятно, что футбольный клуб "Пскова" звучит в роликах на сегодняшний день», – отметил Иван Штылин.

При этом, по словам директора ФК «Псков», ему хотелось бы, чтобы псковский клуб упоминался в более положительной форме.

«Вчера мы провели первую игру против профессиональной команды «Луки-Энергия-2», выиграли её 3:1. Поэтому, да, нам хотелось бы, чтобы нас упоминали в более положительном ключе, но с другой стороны, мы не оборачиваемся на это. Это ещё раз подчёркивает то, что футбольные традиции в городе Пскове есть, и все этим должны гордиться. Ну а чего обижаться на "Зенит" или ещё на кого-то? Это их работа, очень здорово, что в медийном плане нас тоже подсвечивают, а мы будем стараться доказывать на своём уровне, что мы храним футбольные традиции. Ответ у нас должен быть в четверг. Мы играем дома с футбольным клубом из Карелии на Кубке регионов. Сегодня мы в статусе победителя этого турнира, и мы сконцентрированы только на этом матче. Каждый должен заниматься своим делом», – добавил директор ФК «Псков», отвечая на вопрос, обиден ли ему подобный выпад в сторону псковского клуба.

Он также уточнил, что два воспитанника ФК «Псков» играют в «Зените».