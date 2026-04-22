ФК «Псков» уже укомплектован: «Зенит» подколол Батракова в анонсе матча с «Локомотивом»

Футбольный клуб «Зенит» выпустил шуточный видеоанонс на матч 26-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива», который состоится сегодня на «РЖД Арене». Ролик, опубликованный в Telegram-канале петербуржцев, содержит шутку в адрес полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

Видео: ФК «Зенит» / Telegram

В видео «проводник» спрашивает у Батракова: «Алексей, вы уже нашли команду на букву "П"?».

Футболист отвечает: «Нет, к сожалению, ФК "Псков" уже укомплектован».

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Алексею Батракову со стороны французского клуба ПСЖ.

