Псковские юниоры вновь победили в межрегиональном турнире по петанку

Турнир «Надежды петанка», в котором приняли участие активисты социального проекта «Скобариада – спорт для всех!», состоялся в Петергофе 19 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей представители псковских участников.



Фотографии: Екатерина Родина

Наставниками для псковских участников стали Анна и Сергей Домбровские из Соснового Бора. В каждую команду турнира входят два юниора и один наставник: такая модель позволяет юным спортсменам учиться у более опытных прямо во время игры. Под их руководством обе команды успешно провели отборочные игры в своих подгруппах, а затем встретились в полуфинале, где победу одержала команда с наставником Сергеем Домбровским.

Команда под руководством Анны Домбровской была самой юной на турнире: в её состав вошли спортсмены 11 и 7 лет. По итогам турнира эта команда остановилась всего в одном шаге от призового места, но ребята всё равно остались довольны результатом: в прошлом году они одержали на турнире только одну победу, а в этот раз выиграли в трёх играх.

«Мне очень хотелось стать призёром, но немного не хватило опыта. И соперники в финале были очень сильными», – поделился участник команды Тихон Греков.

Команда Сергея Домбровского дошла до финала, где их соперниками стали опытные игроки из Санкт-Петербурга. Сначала псковичи захватили инициативу и довели счёт до 9 очков. Затем соперники собрались и сократили разницу в счёте до 1 очка, но благодаря грамотной защите наши юниоры всё-таки одержали победу.

Псковские команды благодарят Петербургский петанк-клуб за и гостеприимство и приглашение к участию в турнире. Команда проекта «Скобариада – спорт для всех!» планирует провести региональный турнир по петанку в Пскове уже в этом году.

Напомним, в прошлом году псковская команда также стала победителем турнира.