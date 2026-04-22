Состязания по владению казачьей шашкой памяти Жириновского пройдут в Псковском округе

Состязания по владению казачьей шашкой (рубка шашкой, крутка шашкой), посвященные памяти основателя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского, пройдут в Псковском муниципальном округе 25 апреля. Посетить мероприятие может любой желающий, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Изображение: отделение ЛДПР по Псковской области

Мероприятие проводят Псковская казачья линия и администрация Псковского муниципального округа с целью сохранения казачьих традиций, воспитания патриотизма и популяризации здорового образа жизни.

Мероприятие начнется в 11:00 и пройдет по адресу: Псковский округ, деревня Ершово, улица Разговоровская, дом 14.  

Ранее сообщалось, что 26 апреля в 12:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова откроется выставка «Жириновский. Продолжение» к 80-летию основателя ЛДПР. 

