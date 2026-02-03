Председатель Федерации хоккея Псковской области: У нас разгар сезона

О текущем сезоне и достижениях псковских команд рассказал председатель Федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников в эфире радио ПЛН FM.

По словам Игоря Бортникова, сейчас проходит регулярный чемпионат Псковской области по хоккею, всероссийский региональный чемпионат Ночной хоккейной лиги (НХЛ), разделенный на категории 40+ и 50+, а также турнир «Золотая шайба».

«Сейчас, как вы знаете, у нас происходит разгар сезона. Начался новый календарный сезон 2026 года», – отметил гость студии.

Председатель Федерации хоккея Псковской области назвал одним из плюсов этого сезона появление новой команды из Плюсского района (деревня Лосицы) в формате «Золотой шайбы». Игорь Бортников подчеркнул, что это новые участники, влившиеся в хоккейную жизнь региона.

Председатель областной федерации также рассказал об успехах псковских команд в различных турнирах. В первом возрасте (2009-2010 года рождения) команда «Торнадо» одержала победу, а во втором возрасте (2011-2012) лучшими стали хоккеисты из Великих Лук. Кроме того, на турнире «Лёд и пламя» среди юношей (2015-2016) команда «Торнадо» заняла третье место, уступив командам из Великих Лук (первое место) и Белоруссии (второе место). «Было шесть команд, играли в круг», - уточнил гость студии.