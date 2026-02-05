 
Спорт

Соревнования по лыжным гонкам среди школьников прошли на горе Соколиха

0

Соревнования по лыжным гонкам среди школьников прошли на горе Соколиха, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница сети «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой

В состязаниях участвовали девушки и юноши 2008–2011 года рождения из Середкинской, Москвинской, Моглинской, Верхолинской, Родинской, Остенской и Торошинской школ округа. Наталья Фёдорова отметила: «Целей у этих любительских соревнований было много: от популяризации лыжного спорта и выявления перспективных ребят до профилактики здорового образа жизни».

Соревнования прошли под слоганом «Спорт против наркотиков». Глава округа подчеркнула, что самое главное — ребята здорово провели день со сверстниками, прочувствовали спортивный азарт и как следует «выложились» на дистанции.

 

В командном зачете победу одержала Моглинская школа, второе место заняла Середкинская школа, третье место досталось Москвинской школе. В личном зачете среди юношей I место завоевал Иван Сергеев из Середкинской школы, среди девушек I место досталось Светлане Федотовской из Моглинской школы.

После завершения соревнований участники согревались горячим чаем и уносили домой кубки, медали, грамоты и сладкие призы. «Поздравляем не только победителей, но и участников. Это был замечательный спортивный праздник», — добавила Наталья Фёдорова, отметив, что мероприятия организовали ЦРТДМ округа совместно с Обществом ветеранов лыжного спорта.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026