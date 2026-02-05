Соревнования по лыжным гонкам среди школьников прошли на горе Соколиха, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница сети «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой

В состязаниях участвовали девушки и юноши 2008–2011 года рождения из Середкинской, Москвинской, Моглинской, Верхолинской, Родинской, Остенской и Торошинской школ округа. Наталья Фёдорова отметила: «Целей у этих любительских соревнований было много: от популяризации лыжного спорта и выявления перспективных ребят до профилактики здорового образа жизни».

Соревнования прошли под слоганом «Спорт против наркотиков». Глава округа подчеркнула, что самое главное — ребята здорово провели день со сверстниками, прочувствовали спортивный азарт и как следует «выложились» на дистанции.

В командном зачете победу одержала Моглинская школа, второе место заняла Середкинская школа, третье место досталось Москвинской школе. В личном зачете среди юношей I место завоевал Иван Сергеев из Середкинской школы, среди девушек I место досталось Светлане Федотовской из Моглинской школы.

После завершения соревнований участники согревались горячим чаем и уносили домой кубки, медали, грамоты и сладкие призы. «Поздравляем не только победителей, но и участников. Это был замечательный спортивный праздник», — добавила Наталья Фёдорова, отметив, что мероприятия организовали ЦРТДМ округа совместно с Обществом ветеранов лыжного спорта.