Только три часа, чтобы влюбиться: псковские фитнес-клубы ждут новых и вернувшихся клиентов

В День всех влюбленных псковские фитнес-клубы подготовили для горожан специальное предложение с максимальной выгодой. 14 февраля с 10:00 до 13:00 в залах «С-фитнес» и «Супер фитнес» пройдет уникальная акция, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации фитнес-клубов. 


Фото: Георгий Пономарев

Организаторы подчеркивают, что это нестандартная акция с жесткими временными рамками (с 10:00 до 13:00) и особыми условиями. В частности, воспользоваться спецпредложением смогут исключительно новые клиенты, а также те, чьи посещения клуба были давно приостановлены.

Подробности по телефонам:

  • Фитнес-клуб «С-фитнес Псков»: 55-77-75;
  • Фитнес-клуб «Супер фитнес Псков»: 56-60-80.
