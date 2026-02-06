 
Чемпионат и первенство Псковской области по гиревому спорту пройдут 11 февраля

Чемпионат и первенство Псковской области по гиревому спорту состоятся 11 февраля в псковском спортивном комплексе «Писковичи». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации гиревого спорта. 


Фото: Елена Демченкова

Соревнования будут проходить в разных возрастных категориях по дисциплине классический гиревой рывок. Классический рывок одной гири выполняется поочередно правой и левой руками с одной перекладкой. На выполнение упражнения дается 10 минут. Очки считаются с учетом коэффициентов для разного веса гирь. 

К участию приглашаются юноши и девушки, мужчины и женщины, имеющие базовую физическую подготовку и регистрацию в Псковской области.  

Мужчины будут соревноваться с гирями весом 24 или 32 килограмм по своему выбору, женщины смогут выбрать гирю 16 или 24 килограмм, а для молодежи будут гири весом 6, 8 и 10 килограмм. 

Предварительный регламент: 

  • 9:00 – 10:00 – прибытие спортсменов, взвешивание участников соревнований всех весовых категорий;
  • 10:00 – 11:00 – выступление юношей и девушек всех весовых категорий;
  • 11:00 – 18:00 – выступление мужчин и женщин всех весовых категорий;
  • 18:00 – 19:00 – подведение итогов.

Предварительные заявки можно направить главному судье соревнований Николаю Лапишну до 11 февраля на электронную почту:  nicklapshin@yandex.ru. 

