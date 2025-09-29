Спорт

Великолукский боец Руслан Шамилов одолел Гаджимурада Хирамагомедова в Грозном

Великолукский профессиональный боец ММА Руслан Шамилов победил в поединке с Гаджимурадом Хирамагомедовым, сообщается в группе клуба единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Клуб единоборств «Отечество - Псковская область» / «ВКонтакте»

«Двух раундов хватило, чтобы Руслан победил! Это было супервалидольное противостояние в октагоне! Ура! 16-я победа Руслана Шамилова. Гаджимурат Хирамагомедов сдался после мастерски примененного Русланом удушающего приёма! 4 минуты 28 секунды второго раунда - победного время нашего чемпиона», - сообщили в клубе.

В своем слове сразу же после победы Руслан поблагодарил своих тренеров, земляков из Великих Лук. Отдельно подчеркнул помощь и поддержку депутат Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского, Владимира Владимирова и клуба «Отечество - Псковская область».

Молодому поколению бойцов он пожелал идти к своей цели, не бояться сильных соперников, тренироваться, а жизнь все расставит по местам.

«Лига АСА - лучшее, что со мной случилось в жизни, я горд, что могу носить эту форму», - сказал Руслан Шамилов.