День зимних видов спорта в Пушкинских Горах отметили лыжными гонками

День зимних видов спорта в Пушкинских Горах отметили лыжными гонками на стадионе «Святогорец», сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова на своей странице «ВКонтакте».

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Нынешняя снежная морозная зима по полной позволяет насладиться не только красотой, созданной матушкой-природой, но и с удовольствием покататься на лыжах, коньках, санках, да и просто прогуляться на свежем воздухе. Друзья, воспользуйтесь возможностями зимних видов семейного досуга! Ведь пребывание на свежем воздухе в хорошей компании снимает стресс, улучшает настроение, позволяет восстановиться после напряженных рабочих будней», - призвала Оксана Филиппова. 
 

Напомним, День зимних видов спорта отмечают в России 7 февраля. Праздник посвящен XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в российском городе Сочи в 2014 году.

Пресс-портреты

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

