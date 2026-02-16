 
Спорт

Псковские гимнастки успешно выступили на первенстве СЗФО в Сыктывкаре

0

В Сыктывкаре с 11 по 16 февраля прошло первенство Северо‑Западного федерального округа по художественной гимнастике. Псковские спортсменки продемонстрировали достойные результаты, заняв призовые места, сообщили Псковской Ленте Новостей представители команды.

Фото: Ольга Давыдова

В соревнованиях приняли участие 80 гимнасток в личном первенстве по программе первого спортивного разряда из девяти регионов и 77 спортсменок в личном первенстве по программе кандидата в мастера спорта (КМС) — также из девяти регионов.

Среди псковских участниц наибольшего успеха добилась Алиса Прохорова: она заняла второе место в индивидуальном первенстве по программе первого спортивного разряда (тренеры — Ольга Давыдова и Екатерина Еремина). Кроме того, Алиса Прохорова успешно отобралась на первенство России, которое пройдёт с 8 по 15 апреля в Санкт‑Петербурге.

Другие представительницы Пскова также продемонстрировали хороший уровень подготовки. Алиса Лукина заняла 11‑е место в индивидуальном первенстве по программе КМС (тренер — Анастасия Белякова), а Алина Пестова стала 18‑й в той же категории (тренеры — Ирина Солдатова и Ольга Андриянова).

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026