Псковские гимнастки успешно выступили на первенстве СЗФО в Сыктывкаре

В Сыктывкаре с 11 по 16 февраля прошло первенство Северо‑Западного федерального округа по художественной гимнастике. Псковские спортсменки продемонстрировали достойные результаты, заняв призовые места, сообщили Псковской Ленте Новостей представители команды.

Фото: Ольга Давыдова

В соревнованиях приняли участие 80 гимнасток в личном первенстве по программе первого спортивного разряда из девяти регионов и 77 спортсменок в личном первенстве по программе кандидата в мастера спорта (КМС) — также из девяти регионов.

Среди псковских участниц наибольшего успеха добилась Алиса Прохорова: она заняла второе место в индивидуальном первенстве по программе первого спортивного разряда (тренеры — Ольга Давыдова и Екатерина Еремина). Кроме того, Алиса Прохорова успешно отобралась на первенство России, которое пройдёт с 8 по 15 апреля в Санкт‑Петербурге.

Другие представительницы Пскова также продемонстрировали хороший уровень подготовки. Алиса Лукина заняла 11‑е место в индивидуальном первенстве по программе КМС (тренер — Анастасия Белякова), а Алина Пестова стала 18‑й в той же категории (тренеры — Ирина Солдатова и Ольга Андриянова).