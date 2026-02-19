Турнир по фехтованию «Памяти голубых беретов» в Пскове перенесен на 6 марта

Традиционный городской турнир по фехтованию «Памяти голубых беретов» пройдет 6-7 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила президент федерации фехтования города Пскова Элла Полторацкая.

В соревнованиях примут участие спортсмены четырех возрастных групп из разных школ Пскова и Санкт-Петербурга: 2016-2017, 2015-2016, 2013-2014, 2011-2012 годов рождения.

Для призеров и победителей предусмотрены медали и кубки.

Открытый турнир пройдет по адресу: город Псков, улица Кузнецкая, дом 25, «Машиностроитель».

Ранее планировалось организовать турнир уже в эту пятницу.