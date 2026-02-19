 
Спорт

Турнир по фехтованию «Памяти голубых беретов» в Пскове перенесен на 6 марта

0

Традиционный городской турнир по фехтованию «Памяти голубых беретов» пройдет 6-7 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила президент федерации фехтования города Пскова Элла Полторацкая.

В соревнованиях примут участие спортсмены четырех возрастных групп из разных школ Пскова и Санкт-Петербурга: 2016-2017, 2015-2016, 2013-2014, 2011-2012 годов рождения.

Для призеров и победителей предусмотрены медали и кубки. 

Открытый турнир пройдет по адресу: город Псков, улица Кузнецкая, дом 25, «Машиностроитель». 

Ранее планировалось организовать турнир уже в эту пятницу. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026