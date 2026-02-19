Турнир по баскетболу среди команд ветеранов пройдет в Великих Луках

22-й турнир по баскетболу среди мужских команд ветеранов (40+), посвященный Дню защитника Отечества, пройдет с 21 по 23 февраля в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации баскетбола города Великие Луки.

В соревнованиях примут участие четыре команды из Твери, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Великих Лук.

Мероприятие состоится в спортивном комплексе «Экспресс» по адресу: город Великие Луки, улица Клевцова, 4.

Вход свободный. Матчи можно будет смотреть через трансляцию в группе федерации.