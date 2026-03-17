Александр Карелин: Высшие достижения в спорте начинаются с детского тренера

Спорт высших достижений должен начинаться с детских тренеров. Такое мнение в рамках круглого стола, посвященного развитию спорта в Псковской области, высказал Герой России, сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Воспитание не предполагает только обучение методикам и техническим действиям, техникам выполнения упражнений. Без сильного государства за спиной, без возможности гордиться своим субъектом, а у нас разновидная многосоставная страна и молодое государство, невозможны достижения. Никакие совершенно. Сила традиций - в их повторении. А для того, чтобы все это происходило, мы должны понимать, что наша первая задача в утверждениях о массовости, высших достижениях - это все-таки тренер. В нашем случае детский, который подготовит ребят», - сказал Александр Карелин.

Он привел пример партийного проекта «Единая Россия» «Выбор сильных», который объединил в себе несколько видов единоборств.

«Я позволю себе нескромный пример федерального проекта политической партии «Единая Россия», который называется «Выбор сильных». Что мы сделали? Партия объединила три методики для того, чтобы воспитывать сильных граждан Российской Федерации, чтобы русские подданные имели возможность быть сильными и уверенными в своих кондициях. Проект несет на себе еще одно очень правильное утверждение. Русское государство пытаются подставить под сепарацию, определение: кто мы больше? Запад, Восток? Петр Аркадьевич Столыпин (выдающийся государственный деятель Российской империи - ред.) сказал, что в силу своей истории и географического местоположения не Россия должна ориентироваться на Запад и на Восток, а другие должны ориентироваться на нас. Задумайтесь. Что может быть более азиатским и восточным? Греко-римская борьба, все же понятно, это Европа. Но только гений русской тренерской школы, советской, позволил, объединив эти два явления, создать русский вид борьбы, самозащита без оружия - самбо. И мы должны поступать именно так и в дальнейшем. Но все это невозможно и недостижимо без детского тренера. Того, кто придет, заколдует и проведет за собой тех, кто завтра будет сильным и будет способным», - заключил Александр Карелин.