 
Спорт

Александр Карелин: Высшие достижения в спорте начинаются с детского тренера

0

Спорт высших достижений должен начинаться с детских тренеров. Такое мнение в рамках круглого стола, посвященного развитию спорта в Псковской области, высказал Герой России, сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Воспитание не предполагает только обучение методикам и техническим действиям, техникам выполнения упражнений. Без сильного государства за спиной, без возможности гордиться своим субъектом, а у нас разновидная многосоставная страна и молодое государство, невозможны достижения. Никакие совершенно. Сила традиций - в их повторении. А для того, чтобы все это происходило, мы должны понимать, что наша первая задача в утверждениях о массовости, высших достижениях - это все-таки тренер. В нашем случае детский, который подготовит ребят», - сказал Александр Карелин. 

Он привел пример партийного проекта «Единая Россия» «Выбор сильных», который объединил в себе несколько видов единоборств.

«Я позволю себе нескромный пример федерального проекта политической партии «Единая Россия», который называется «Выбор сильных». Что мы сделали? Партия объединила три методики для того, чтобы воспитывать сильных граждан Российской Федерации, чтобы русские подданные имели возможность быть сильными и уверенными в своих кондициях. Проект несет на себе еще одно очень правильное утверждение. Русское государство пытаются подставить под сепарацию, определение: кто мы больше? Запад, Восток? Петр Аркадьевич Столыпин (выдающийся государственный деятель Российской империи - ред.) сказал, что в силу своей истории и географического местоположения не Россия должна ориентироваться на Запад и на Восток, а другие должны ориентироваться на нас. Задумайтесь. Что может быть более азиатским и восточным? Греко-римская борьба, все же понятно, это Европа. Но только гений русской тренерской школы, советской, позволил, объединив эти два явления, создать русский вид борьбы, самозащита без оружия - самбо. И мы должны поступать именно так и в дальнейшем. Но все это невозможно и недостижимо без детского тренера. Того, кто придет, заколдует и проведет за собой тех, кто завтра будет сильным и будет способным», - заключил Александр Карелин.
Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026