Ирина Роднина: Спорт — это престиж и гордость

Спортивные достижения на мировой арене добавляют гордости за свою страну всем гражданам. Такое мнение высказала в рамках круглого стола «Комплексный подход к развитию спорта на территории Псковской области: массовость или высшие достижения?» депутат Государственной Думы, трехкратная победительница Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Роднина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Достижения наших параолимпийцев - это абсолютно спортивный подвиг. И они нам уважение возвращают. Мы ведь на спорт очень часто говорим: "Да, престиж - это очень важно". Важно гордиться нашими спортсменами. Вы знаете, непросто вернуть нам флаг и гимн. Если нет побед, мы просто будем носить форму нашей страны. Когда есть победы и результаты, тогда и гимн звучит, и поднимается флаг нашей страны, это нам добавляет гордости», - сказала Ирина Роднина.

Она также остановилась на том, что благодаря партийным проектам «Единой России» в области спорта стремительно развивается и популяризируется спорт среди школьников.

«Я представляю здесь тоже партию "Единая Россия", я являюсь куратором такого проекта, как "Детский спорт". Проект достаточно большой, он начинался просто с каких-то мероприятий, потом мы понимали, что у нас не хватает нормативно-законодательной базы. У нас появилось такое понятие в законе о спорте, как школьный спорт, школьный спортивный клуб. Сейчас мы все работаем вместе над созданием школьных спортивных лиг. Кроме этой работы, у нас есть реальные программы работы с детьми. И особенно отдельно я бы хотела отметить, что мы создали Федерацию школьного спорта. Как всегда, межведомственные проблемы очень часто тормозят развитие. И как раз мне партия посоветовала создать федерацию, которая встала между системой просвещения и системой спорта. У нас работают несколько программ по строительству быстровозводимых спортивных объектов, это ФОКОТы, это спортивные залы. И, конечно, я очень горжусь программой, которая у нас была 11 лет, это реконструкция спортивных залов сельских школ. Только благодаря руководству партии, тому, что нас поддержали, мы имеем эти все программы, мы их поддерживаем», - отметила Ирина Роднина.

Также она призвала всех присутствующих оставить свои предложения и наказы для Народной программы «Единой России», с которой партия пойдет на предстоящие выборы в сентября 2026 года.