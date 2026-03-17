Михаил Ведерников: Спортивный сектор региона долгое время недополучал финансирование

Спортивный сектор Псковской области длительное время недополучал финансирование, так как внимание было смещено на другие жизненно важные сферы. Об этом в рамках круглого стола «Комплексный подход к развитию спорта на территории Псковской области: массовость или высшие достижения?» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Глава региона подчеркнул, что благодаря нацпроектам в Псковской области спорт начал активно развиваться, и привел цифры, подтверждающие это.
«Благодаря президентским нацпроектам за пять лет построили 13 ФОКОТов (Физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа - ред.), 26 площадок для ГТО (комплекса "Готов к труду и обороне" - ред.). За счет привлеченных небюджетных средств поставили почти 200 воркаут-площадок на территории области. По программе "Газпром детям" были построены 28 пришкольных стадионов. Мы открыли новые центры единоборств, фиджитал-центр, три скейт-парка. И в текущем году начнем строительство зала единоборств в Острове», - добавил губернатор.
Напомним, сегодняшний круглый стол будет состоять из трех блоков. В первом выступят такие именитые спортсмены как Герой России, сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, депутат Государственной Думы, трехкратная победительница Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Роднина, депутат Государственной Думы, мастер спорта России международного класса по боксу Дмитрий Пирог.