Михаил Ведерников: Спортивный сектор региона долгое время недополучал финансирование

Спортивный сектор Псковской области длительное время недополучал финансирование, так как внимание было смещено на другие жизненно важные сферы. Об этом в рамках круглого стола «Комплексный подход к развитию спорта на территории Псковской области: массовость или высшие достижения?» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Сегодня мы проводим круглый стол по развитию спорта в Псковской области. Но прежде всего хочу поблагодарить наших именитых гостей, выдающихся спортсменов, чемпионов, сенаторов, депутатов Государственной Думы за готовность содействовать решению этого важного вопроса. У нас в Псковской области ситуация неуникальна, она хорошо знакома всем, особенно нашим сенаторам, депутатам. Мы, как и многие небогатые субъекты, вынуждены смещать приоритеты финансирования на жизненно важные сферы. И в этой части спорт, конечно, незаслуженно долгие годы недополучал необходимого финансирования. Трудности с финансированием есть даже в наших ключевых направлениях. Я говорю про легкую атлетку, греблю, стрельбу из лука, велоспорт, единоборства. И что касается массового спорта, наиболее требовательного к инфраструктуре, вместе с тем критичного для спорта высоких достижений, в последние 10 лет ситуация была особо тяжелой», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что благодаря нацпроектам в Псковской области спорт начал активно развиваться, и привел цифры, подтверждающие это.

«Благодаря президентским нацпроектам за пять лет построили 13 ФОКОТов (Физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа - ред.), 26 площадок для ГТО (комплекса "Готов к труду и обороне" - ред.). За счет привлеченных небюджетных средств поставили почти 200 воркаут-площадок на территории области. По программе "Газпром детям" были построены 28 пришкольных стадионов. Мы открыли новые центры единоборств, фиджитал-центр, три скейт-парка. И в текущем году начнем строительство зала единоборств в Острове», - добавил губернатор.

Напомним, сегодняшний круглый стол будет состоять из трех блоков. В первом выступят такие именитые спортсмены как Герой России, сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, депутат Государственной Думы, трехкратная победительница Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Роднина, депутат Государственной Думы, мастер спорта России международного класса по боксу Дмитрий Пирог. 

