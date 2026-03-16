Мастер-класс от чемпиона NBA не состоится в Пскове 16 марта

Мастер-класс по баскетболу с заслуженным мастером спорта, чемпионом НБА Тимофеем Мозговым, который должен был состояться в Пскове 16 марта, отменен или перенесен, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Планировалось, что сегодня в 15:00 в спорткомплексе «БАРС» (набережная реки Великой, 16) первый российский чемпион NBA, бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата Европы Тимофей Мозгов поделится секретами своего успеха.

Информация о переносе мероприятия уточняется.

При этом сегодня псковичи могут посетить мастер-класс по плаванию с участием двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, четырёхкратного чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта России Евгения Рылова и заслуженного мастера спорта России Андрея Арбузова, начало в 15.00 в бассейне «Универсант» (Плехановский Посад, дом 25).